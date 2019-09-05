Иван Жидков не предполагал, что его брак с Татьяной Арнтгольц разрушится

В Instagram Иван Жидков опубликовал совместный снимок с сыном Степаном. В его описании он рассказал о том, что некоторым людям хорошо одним, но он явно другой. Актер назвал себя «семейным тапком» и заявил, что никогда не жалел о своих прошлых отношениях. Будучи дважды женатым, он каждый раз думал, что это навсегда, так как считал те связи вечными и нерушимыми. Из этого поклонники сделали вывод, что знаменитость не предполагал, что его брак с Татьяной Арнтгольц разрушится.При этом Иван Жидков заявил, что никогда ни о чем не сожалеет. За все переживания в своей личной жизни он благодарен. В частности, это касается двух детей от разных браков, которых сейчас воспитывает артист.Поклонники Ивана Жидкова поддержали актера и заявили, что он является примером достойного человека, поэтому ему нечего стыдиться. Также подписчики назвали подход актера к отношениям правильным и отметили, что такие взгляды позволяют образоваться по-настоящему крепким семьям.Напомним, Иван Жидков женился на Татьяне Арнтгольц в 2008 году. Супруги состояли в браке 5 лет. За это время у них родилась дочь Мария, скоро ей исполнится 10 лет. Позже гражданской женой актера была модель Лилия Соловьева, родившей ему сына Степана.