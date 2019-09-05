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Пользователи увидели на лице жены Эммануила Виторгана следы ринопластики

Эммануил Виторган опубликовал в своем аккаунте в Instagram фотографию жены Ирины Млодик. Увидев его, некоторые подписчики посчитали, что она сделала ринопластику.
Пользователи увидели на лице жены Эммануила Виторгана следы ринопластики

На фотографии 57-летняя Ирина Млодик смотрится стильно и элегантно. Она надела перчатки белого цвета, такого же цвета широкополую шляпу и жемчужные бусы. Ряд подписчиков актера Эммануила Виторгана написали в адрес его супруги приятные слова, восхитившись ее внешним видом. По их мнению, Млодик для собственных лет смотрится очень хорошо. При этом не обошлось без критики. Другие фолловеры посчитали, что жена артиста прибегала к услугам хирургов, увидев на ее лице якобы следы ринопластики. «А что с носом. Вы его переделывали?», - поинтересовался один из авторов.

Почти два года назад Виторган снова стал отцом: его жена Ирина Млодик родила дочь Этель. Скептики не верили, что она смогла выносить и родить малышку, учитывая возраст. При этом такая версия является официальной. Совсем недавно у Виторгана появилась на свет дочь, которую он назвал Кларой в честь матери. Выяснилось, что этот ребенок от суррогатной матери, за услуги которой артист заплатил два миллиона рублей.

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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 19:53

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