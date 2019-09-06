Светлана Лобода станцевала тверк в ответ на вопрос о совершенстве

Недавно Светлана Лобода выступила с концертом в Литве, где ее продюсер Нателла Крапивина сняла видео с участием певицы в туалете. Артистка запечатлена согнувшись перед зеркалом, позируя в голубых расклешенных шортах и черных колготах. Ее продюсер спросила у звезды, что она знает о совершенстве, и достигла ли его Лобода, на что знаменитость сделала несколько характерных для тверка движений. Фолловеры выразили недоумение в ответ на опубликованный ролик, отметив, что тверк в данном видео был ни к чему, предположив, что знаменитость решила эпатировать публику.Недавно в Сети раскритиковали Светлану Лободу за слишком пафосную презентацию песни “Живи спокойно, страна”, которую раньше исполняла Алла Пугачева.