Анжелика Варум предстала в образе женщины-кошки на обложке нового альбома
Известная певица Анжелика Варум опубликовала в своем Instagram фотографию, которая стала обложной нового альбома. Звезда предстала в образе женщины-кошки, надев провокационный черный латексный костюм.
По словам певицы, сейчас она направляет все свои усилия на завоевание новой аудитории для своих хитов. Поэтому все чаще появляется на публике в откровенных и смелых образах. Расширение творческих границ не относится только к музыкальному репертуару, но отражается и на внешнем виде звезды. Новая обложка альбома вызвала настоящую бурю комментариев под фотографией. Большинство поклонников поражены исключительным внешним видом певицы в 50 лет, так как она выглядит гораздо моложе.
Исходя из отзывов, новая песня исполнительницы также пришлась по душе фанатам. Анжелике Варум удалось подстроиться со своим хитом под современное звучание. Хотя некоторые отмечают нехватку песен в привычном репертуаре звезды.
По словам певицы, сейчас она направляет все свои усилия на завоевание новой аудитории для своих хитов. Поэтому все чаще появляется на публике в откровенных и смелых образах. Расширение творческих границ не относится только к музыкальному репертуару, но отражается и на внешнем виде звезды. Новая обложка альбома вызвала настоящую бурю комментариев под фотографией. Большинство поклонников поражены исключительным внешним видом певицы в 50 лет, так как она выглядит гораздо моложе.
Исходя из отзывов, новая песня исполнительницы также пришлась по душе фанатам. Анжелике Варум удалось подстроиться со своим хитом под современное звучание. Хотя некоторые отмечают нехватку песен в привычном репертуаре звезды.