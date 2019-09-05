Анжелика Варум предстала в образе женщины-кошки на обложке нового альбома

По словам певицы, сейчас она направляет все свои усилия на завоевание новой аудитории для своих хитов. Поэтому все чаще появляется на публике в откровенных и смелых образах. Расширение творческих границ не относится только к музыкальному репертуару, но отражается и на внешнем виде звезды. Новая обложка альбома вызвала настоящую бурю комментариев под фотографией. Большинство поклонников поражены исключительным внешним видом певицы в 50 лет, так как она выглядит гораздо моложе.Исходя из отзывов, новая песня исполнительницы также пришлась по душе фанатам. Анжелике Варум удалось подстроиться со своим хитом под современное звучание. Хотя некоторые отмечают нехватку песен в привычном репертуаре звезды.