Глюк'оZа появилась на публике с мужем после слухов о разводе

Публика подозревала разрыв между Натальей Чистяковой-Ионовой и Александром Чистяковым, поскольку певица откровенно одевается, а на конкурсе “Новая волна” она выступила без обручального кольца. При этом артистка опровергает все слухи, отмечая, что в отношениях с мужем у нее царит гармония. На недавней вечеринке в честь Дениса Ковальского было заметно, что пара все время держалась вместе, а позже повеселилась под музыку.На празднике артистка появилась в серебристом платье с глубоким декольте, а ее супруг выбрал синюю гамму в одежде. Как передает StarHit, ранее Глюк‘oZa признавалась в том, что супруг полностью поменял ее отношение к жизни, а в гардеробе под его влиянием появилось больше женственных вещей.