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Беспроводные наушники Nokia Power обеспечат 150 часов автономной работы

Компания Nokia представила новые беспроводные наушники Nokia Power. Новинка похвастается аккумулятором на 3000 мАч и сможет обеспечивать пользователю до 150 часов автономной работы за счет постоянной подзарядки.
Беспроводные наушники Nokia Power обеспечат 150 часов автономной работы

Nokia в рамках выставки IFA 2019, проходящей в Берлине, представила множество новой продукции, включая смартфоны и функциональные телефоны. Еще одной новинкой стали новые беспроводные наушники Nokia Power. Они продолжат развитие предыдущих моделей и похвастаются впечатляющей автономностью работы. Бренд заявляет, что гарнитура сможет работать до 150 часов.

Такой впечатляющий результат Nokia Power стал возможен благодаря аккумулятору емкостью 3000 мАч, расположенному внутри портативного зарядного устройства. Батареи самих наушников будут иметь по 50 мАч. Новинка поддерживает класс защиты IPX7. Это означает, что гарнитура является водонепроницаемой и сможет выдерживать нахождение под водой в течение 30 секунд, если глубина не будет превышать 1 метр.

Беспроводные наушники Nokia Power поддерживают Bluetooth 5.0 и с помощью него будут соединяться с устройством. Габариты зарядного чехла составляют 79x48,5x31 мм. Гарнитура поддерживает функцию голосового помощника и имеет доступное и понятное сенсорное управление.

Nokia Power будут стоить 79 долларов и получат два стиля: черный и черно-серый.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 19:38

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