В Facebook разработали новый сервис знакомств





Создать личный аккаунт в Dating можно лицам, достигшим совершеннолетия. Для знакомств приложения будет предлагать профили людей с похожими интересами, предпочтениями, также станут приниматься во внимание лайки соцсетей. Другая полезная функция сервиса от Facebook - возможность переноса в профиль постов, сделанных в Instagram.О намерении компании разработать новый портал для знакомств еще в прошедшем году сообщал ее основатель Марк Цукерберг на форуме в Калифорнии. Программист тогда сказал, что новинка в первую очередь предназначена для желающих обзавестись серьезными отношениями. Пока сервис работает в США и отдельных государствах Азии и Латинской Америки. В Европе он появится с начала следующего года.