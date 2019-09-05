Дакоту Фэннинг раскритиковали за изображение образа мусульманской беженки

Негативные публикации появились в соцсети Twitter. Пользователи уверены, что беженку из Эфиопии должна сыграть темнокожая актриса. По словам самой Дакоты Фэннинг, она предстала в образе британки, а не африканки, которую оставили близкие на Черном континенте в малом возрасте. «Кто одобрил это?», - написали в социальной сети критики.В фильме актриса играет роль Лилли Абдал - сироты, выросшей в Марокко, которая потом перебралась в Эфиопию, откуда бежала в Британию после волнений в стране. В столице королевства она живет в гетто и пытается найти себя в новой жизни.Ханна Дакота Фэннинг - американская актриса ирландского и немецкого происхождения. Ее путь в кино начался в 2000 году, когда на тот момент 6-летняя девочка сыграла роль в сериале «Скорая помощь». Славу обрела после выхода на экраны кинокартин «Я Сэм», «Война миров», «Гнев». К текущему моменту снялась в нескольких десятках кинокартин, последние работы Фэннинг: «Алиенист», «Однажды в Голливуде» и другие. Работала также и в модельном бизнесе.