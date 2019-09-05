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Дакоту Фэннинг раскритиковали за изображение образа мусульманской беженки

Актрису из США Дакоту Фэннинг подвергли критике интернет-пользователи за публикацию изображения в образе исламской беженки. Такую роль она сыграла в киноленте Sweetness in the belly.
Дакоту Фэннинг раскритиковали за изображение образа мусульманской беженки

Негативные публикации появились в соцсети Twitter. Пользователи уверены, что беженку из Эфиопии должна сыграть темнокожая актриса. По словам самой Дакоты Фэннинг, она предстала в образе британки, а не африканки, которую оставили близкие на Черном континенте в малом возрасте. «Кто одобрил это?», - написали в социальной сети критики.

В фильме актриса играет роль Лилли Абдал - сироты, выросшей в Марокко, которая потом перебралась в Эфиопию, откуда бежала в Британию после волнений в стране. В столице королевства она живет в гетто и пытается найти себя в новой жизни.

Ханна Дакота Фэннинг - американская актриса ирландского и немецкого происхождения. Ее путь в кино начался в 2000 году, когда на тот момент 6-летняя девочка сыграла роль в сериале «Скорая помощь». Славу обрела после выхода на экраны кинокартин «Я Сэм», «Война миров», «Гнев». К текущему моменту снялась в нескольких десятках кинокартин, последние работы Фэннинг: «Алиенист», «Однажды в Голливуде» и другие. Работала также и в модельном бизнесе.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 19:41

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