Татьяна Владимировна Африкантова анонсировала свой приход на проект "Дом-2"

Марина Африкантова и Роман Капаклы не раз рассказывали, что через несколько месяцев они намерены покинуть проект "Дом-2" навсегда, а в преддверии ожидаемого ухода на реалити-шоу придет Татьяна Владимировна, мать звезды. Женщина уже анонсировала свой приход, отметив, что провела несколько часов в салоне красоты, выбрала лучшие наряды и намерена сделать эфиры со своим участием незабываемыми.Тем не менее, свой приход Татьяне Владимировне пришлось отложить на неделю из-за болезни, однако она отметила, что с радостью сделает из своего присутствия на проекте "Дом-2" праздник.