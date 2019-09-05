Hyundai представит новый пикап в мае 2020 года





Hyundai готовит новый пикап с кодовым названием NX4-OB. Он будет построен на платформе NX4, использующейся в кроссоверах Hyundai Tucson нового поколения и Kia Sportage. Новинку будут собирать на производственных мощностях на территории США, для этого выбран завод бренда в Алабаме. Такое решение принято из-за того, что компания ежегодно реализует серьезные объемы кроссоверов именно на американском рынке. Также известно, что пикапы пользуются наибольшим спросом в Северной Америке.Новый Hyundai NX4-OB изначально получит стандартный 2,5-литровый двигатель GDI Theta III. Позже компания планирует выпустить гибридный вариант, но никаких подробностей относительно него пока нет.Представители автопроизводителя заявляют, что новый пикап Hyundai создаст совершенно другой класс покупателей. Эксперты отмечают, что бренд собирается создать новинку, совмещающую в себе стильный дизайн, компактность, вместительность и мощь. Обычно пикапы жертвуют сразу несколькими из этих качеств в угоду остальным.Представят новинку в мае 2020 года, а продажи в США начнутся на 12 месяцев позже. Когда пикап Hyundai поедет до других мировых рынков – неизвестно.