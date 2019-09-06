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Компания TCL объявила о создании первого смартфона PLEX

Продвинутая и инновационная китайская компания TCL (The Creative Life) представила свой первый смартфон. Гаджет, который выпущен под маркой PLEX, относится к устройствам среднего уровня.
Компания TCL объявила о создании первого смартфона PLEX

Стратегия развития корпорации TCL заключается в создании абсолютно инновационной продукции, а также в использовании креативного подхода. Организация специализируется в основном на выпуске электроники и бытовой техники. На сегодняшний день, помимо основных видов производства, она осваивает новые сегменты рынка. Первый смартфон PLEX имеет довольно неплохие характеристики, некоторые любители называют его дешевой версией Samsung Galaxy A70.

Новый смартфон можно будет приобрести в черном и белом цвете уже под конец 2019 года. TCL PLEX получил 6,53 дюйма, Full HD-экран, основную камеру с главным датчиком на 16 и 2 Мп, фронтальную - на 24 Мп. Слоумо-видео гаджет может записывать со скоростью до 960 кадров в секунду. Поддержка аккумулятора емкостью 3820 мАч с функцией быстрой зарядки.

Также устройство имеет разъем для наушников 3,5 -мм и поддержку использования приложения T-Cast для управления смарт-телевизорами TCL.

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Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 07:00

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