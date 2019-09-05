В Японии нашли полный скелет нового вида гадрозавра
В Японии археологи нашли полный скелет динозавра. Изучение окаменелостей показало, что это новый вид гадрозавра, его назвали Kamuysaurus japonicus, возраст находки составляет около 72 млн лет, это первое подобное открытие, сделанное на территории страны.
До этого в Японии находили отдельные кости динозавров, но полного скелета не было никогда. Его нашли в рамках раскопок в городе Мукава на севере страны. В 2013 году здесь была обнаружена часть хвоста, поэтому археологи организовали масштабные работы. На протяжении нескольких лет они извлекли из земли 350 костей и 70 таксонов. Их изучение показало, что ученые имеют дело с новым видом гадрозавра. Его назвали Kamuysaurus japonicus в честь места раскопок.
Новый вид гадрозавра имеет несколько отличительных черт, выделяющих его среди своих собратьев. Первая – это низкое положение надреза черепной кости. Вторая – короткий восходящий отросток челюстной кости. Третья – необычный наклон нейронных шипов, расположенных на шестом-двенадцатом спинных позвонках.
При жизни этот гадрозавр имел рост около 8 метров и вес от 4 до 5,3 тонн. Последний зависит от того, на скольких конечностях передвигался этот динозавр – на 2 или 4. Эта особь считалась взрослой, и ей было около 9 лет. Новый вид относится к знаменитой кладке Edmontosaurini, расселившейся по всей Евразии и Северной Америке, которые тогда были соединены льдом в районе Аляски.
До этого в Японии находили отдельные кости динозавров, но полного скелета не было никогда. Его нашли в рамках раскопок в городе Мукава на севере страны. В 2013 году здесь была обнаружена часть хвоста, поэтому археологи организовали масштабные работы. На протяжении нескольких лет они извлекли из земли 350 костей и 70 таксонов. Их изучение показало, что ученые имеют дело с новым видом гадрозавра. Его назвали Kamuysaurus japonicus в честь места раскопок.
Новый вид гадрозавра имеет несколько отличительных черт, выделяющих его среди своих собратьев. Первая – это низкое положение надреза черепной кости. Вторая – короткий восходящий отросток челюстной кости. Третья – необычный наклон нейронных шипов, расположенных на шестом-двенадцатом спинных позвонках.
При жизни этот гадрозавр имел рост около 8 метров и вес от 4 до 5,3 тонн. Последний зависит от того, на скольких конечностях передвигался этот динозавр – на 2 или 4. Эта особь считалась взрослой, и ей было около 9 лет. Новый вид относится к знаменитой кладке Edmontosaurini, расселившейся по всей Евразии и Северной Америке, которые тогда были соединены льдом в районе Аляски.
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 18:59