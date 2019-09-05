В Японии нашли полный скелет нового вида гадрозавра





До этого в Японии находили отдельные кости динозавров, но полного скелета не было никогда. Его нашли в рамках раскопок в городе Мукава на севере страны. В 2013 году здесь была обнаружена часть хвоста, поэтому археологи организовали масштабные работы. На протяжении нескольких лет они извлекли из земли 350 костей и 70 таксонов. Их изучение показало, что ученые имеют дело с новым видом гадрозавра. Его назвали Kamuysaurus japonicus в честь места раскопок.Новый вид гадрозавра имеет несколько отличительных черт, выделяющих его среди своих собратьев. Первая – это низкое положение надреза черепной кости. Вторая – короткий восходящий отросток челюстной кости. Третья – необычный наклон нейронных шипов, расположенных на шестом-двенадцатом спинных позвонках.При жизни этот гадрозавр имел рост около 8 метров и вес от 4 до 5,3 тонн. Последний зависит от того, на скольких конечностях передвигался этот динозавр – на 2 или 4. Эта особь считалась взрослой, и ей было около 9 лет. Новый вид относится к знаменитой кладке Edmontosaurini, расселившейся по всей Евразии и Северной Америке, которые тогда были соединены льдом в районе Аляски.