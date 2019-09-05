Эвелина Бледанс решилась испытать препарат на основе стволовых клеток

Как отметила телеведущая, она совместно с партнерами создала омолаживающий крем. Артистка специально отправилась в Корею, где презентовала продукт и занимается его тестированием. Средство предназначено для тех, кому за 40, а содержит оно сок центеллы азиатской вместо воды. Также в составе числится 9 пептидов, 2 аминокислоты, ресвератрол, экстракт гнезда азиатской ласточки, коллаген, гиалуроновая кислота, масла, витамины, а также экстракты растений. Помимо прочего, крем состоит из стволовых клеток томата, который эксперты признали опасным для здоровья.Как передает издание “Дни.ру”, стволовые клетки приводят к разрушению организма. В частности, любители подобных процедур рискуют пострадать от рака.