Ученые узнали о влиянии природных катаклизмов на психику человека
Британские ученые провели исследование и узнали о влиянии природных катаклизмов на человека. Оказалось, что эти явления негативно сказываются на психике человека, провоцируя повышение вероятности возникновения депрессии.
Ученые провели исследование с декабря 2013 года по март 2014-го. В этот период в Великобритании случились сильные зимние штормы и наводнения, оказавшие влияние на сотни тысяч людей. Согласно статистике, более 10 тысяч жилых домов пострадали от этих природных катаклизмов. Специалисты проводили опрос людей с целью выяснить, как такие обстоятельства влияют на их психику и самочувствие.
Оказалось, что природные катаклизмы увеличивают вероятность возникновения у человека депрессии и других похожих проблем. Ученые это связывают с тем, что люди перестают чувствовать себя защищенными и понимают, что в любой момент их жизнь может быть подвергнута серьезной опасности, а также они могут и вовсе умереть. Все это приводит к дополнительным переживаниям и волнениям.
После этого ученые подробней изучили те страны и их регионы, где чаще остальных происходят природные катаклизмы. Оказалось, что людей, страдающих депрессией, в них значительно больше. Именно поэтому специалисты считают, что программы по противодействию природным факторам и поддержанию здоровья людей должны разрабатываться и выполняться в постоянном и тесном взаимодействии, сообщает «ПолитРоссия».
Ученые провели исследование с декабря 2013 года по март 2014-го. В этот период в Великобритании случились сильные зимние штормы и наводнения, оказавшие влияние на сотни тысяч людей. Согласно статистике, более 10 тысяч жилых домов пострадали от этих природных катаклизмов. Специалисты проводили опрос людей с целью выяснить, как такие обстоятельства влияют на их психику и самочувствие.
Оказалось, что природные катаклизмы увеличивают вероятность возникновения у человека депрессии и других похожих проблем. Ученые это связывают с тем, что люди перестают чувствовать себя защищенными и понимают, что в любой момент их жизнь может быть подвергнута серьезной опасности, а также они могут и вовсе умереть. Все это приводит к дополнительным переживаниям и волнениям.
После этого ученые подробней изучили те страны и их регионы, где чаще остальных происходят природные катаклизмы. Оказалось, что людей, страдающих депрессией, в них значительно больше. Именно поэтому специалисты считают, что программы по противодействию природным факторам и поддержанию здоровья людей должны разрабатываться и выполняться в постоянном и тесном взаимодействии, сообщает «ПолитРоссия».
Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 18:44