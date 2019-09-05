Перечислен список продуктов, вызывающих неприятный запах тела





Сложно себе представить, но запах тела напрямую связан с продуктами питания, которые ежедневно употребляются. Исходя из исследования, в зону риска попали такие продукты, как капуста, помидоры, некоторые молочные продукты, а также орехи. Острое изменение естественного запаха пота наблюдается после приема в пищу красной рыбы, которая выделяет хлорин, что и есть его источником. Также британский ученый Чарльз Стюарт указывает на взаимосвязь плохого аромата человеческого тела и чрезмерного употребления помидоров. На изменение запаха в худшую сторону влияют содержащиеся в овоще каротиноиды и терпены.При растительном питании нет лучшего продукта, чем капуста, которая богата полезными микроэлементами. В ней содержится определенное количество серы, которая при попадании в организм расщепляется и может огорчить неприятным запахом.Употребление красного мяса стоит ограничить примерно до двух раз в неделю. Так как переваривается и усваивается оно медленно, необходимо время для переработки, чтобы избежать застоя при процессе разложения пищи. Это негативно влияет на запах человеческих выделений.