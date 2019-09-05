Официально представлен новый смартфон Honor 20s
Компания Huawei в лице своего суббренда Honor представила новый смартфон Honor 20s. Устройство получит тройную основную камеру, процессор Kirin 810, от 6 от 8 ГБ ОЗУ и модем NFC, ценник новинки пока неизвестен.
Смартфон Honor 20s является более бюджетным вариантом Honor 20. В отличие от своего старшего собрата новинка получит тройную основную камеру, а не четверную. Также будет отличаться процессор – Kirin 810, а не Kirin 980. Размеры новинки прежние, поэтому экран аналогичный – 6,26-дюймовый. В его левом верхнем углу находится врезанная в дисплей фронтальная камера на 32 МП. Разрешение экрана составляет 2340x1080 пикселей. Основная камера имеет кристаллы на 48, 8 и 2 МП.
В зависимости от версии смартфон Honor 20s получит либо 6, либо 8 ГБ ОЗУ. Оба варианта при этом будут иметь 128 ГБ встроенной памяти. Энергией комплектующие новинки будет снабжать аккумулятор емкостью 3750 мАч, поддерживающий 20-ваттную зарядку. Смартфон также получит модем NFC, позволяющий владельцу осуществлять бесконтактные платежи. На боковой панели устройства расположится датчик для сканирования отпечатков пальцев.
Покупателям предложат несколько цветовых решений для Honor 20s – синее, черное и белое. В настоящий момент Huawei не называет стоимость своей новинки. Также непонятно, на какую дату назначат старт продаж в Китае. Появится ли новинка в России – неизвестно.
Смартфон Honor 20s является более бюджетным вариантом Honor 20. В отличие от своего старшего собрата новинка получит тройную основную камеру, а не четверную. Также будет отличаться процессор – Kirin 810, а не Kirin 980. Размеры новинки прежние, поэтому экран аналогичный – 6,26-дюймовый. В его левом верхнем углу находится врезанная в дисплей фронтальная камера на 32 МП. Разрешение экрана составляет 2340x1080 пикселей. Основная камера имеет кристаллы на 48, 8 и 2 МП.
В зависимости от версии смартфон Honor 20s получит либо 6, либо 8 ГБ ОЗУ. Оба варианта при этом будут иметь 128 ГБ встроенной памяти. Энергией комплектующие новинки будет снабжать аккумулятор емкостью 3750 мАч, поддерживающий 20-ваттную зарядку. Смартфон также получит модем NFC, позволяющий владельцу осуществлять бесконтактные платежи. На боковой панели устройства расположится датчик для сканирования отпечатков пальцев.
Покупателям предложат несколько цветовых решений для Honor 20s – синее, черное и белое. В настоящий момент Huawei не называет стоимость своей новинки. Также непонятно, на какую дату назначат старт продаж в Китае. Появится ли новинка в России – неизвестно.
Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 18:30