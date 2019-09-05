АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые связали слуховые аппараты с более низким риском развития деменции и депрессии у пожилых…
EUR 73.06 USD 66.50
Курс валют на 05.09.2019

Дженнифер Энистон призналась в страхе перед сединой

Американская актриса Дженнифер Энистон призналась, что испытывает страх перед сединой. Артистка боится этого признака старения больше всего.

В 2019 году Дженнифер Энистон исполнилось 50 лет, но актриса чувствует себя гораздо моложе. В интервью InStyle звезда заявила, что она будто не понимает, что ей уже 50 лет, относясь к возрасту, как к цифрам в паспорте. Однако знаменитость все же боится одного признака старости — седых волос, а остальное ее не пугает. Артистка не хочет седины, но при этом она готова бороться с проблемами со здоровьем, пигментными пятнами и морщинами.

Поклонники актрисы поддержали ее в трудный момент, отметив, что ее прическа и цвет волос, которых она придерживается уже несколько десятилетий, подходят Энистон. При этом публика напомнила знаменитости, что современные решения помогут избавить ее от седины.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 18:24

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Бритни Спирс сменила цвет волос и стала…
Ученые узнали о влиянии природных катаклизмов на психику…
Эвелина Бледанс решилась испытать препарат на основе стволовых…
Официально представлен новый смартфон Honor…
Дженнифер Энистон призналась в страхе перед…
Кандидат наук Елена Окунькова не поддержала идею Германа Грефа об отмене…
Любовь Толкалина обвинила жителей России в невежестве и узком…
Российский психолог Гарифуллин оценил психическое здоровье Квентина…
Александра Яковлева рассказала о съемках эротической сцены в…
Живущая в Великобритании россиянка рассказала о реалиях местной…
Ольга Остроумова опровергла слухи о параличе Валентина…
Стал известен трюк королевы Елизаветы, позволяющий ей запоминать всех…
Ксения Бородина «разнесла» Алену Савкину за тату с именем Романа…
Ученые связали слуховые аппараты с более низким риском развития деменции и депрессии у пожилых…
Директор Ольги Бузовой опроверг информацию о покупке певицей виллы на Бали за 20 миллионов…
Apple превратила в кирпичи украденные iPhone стоимостью $300…
Директор Ольги Бузовой опроверг сообщение о долге ее отца…
Названы правила безопасной езды по мокрой дороге…
Беременная звезда «Дома-2» Александра Артемова устала перенашивать…
Россиян предупредили о риске роста цен на продукцию из-за новых…
Максим Фадеев после скандала с Наргиз занялся раскруткой юной…
В Сети уснувший на заседании политик и Британии стал героем…
Анастасия Волочкова представила свои мемуары в…
Археологи обнаружили старинную шахматную фигуру на раскопках в центре…
Уилл Поултер получил главную роль в сериале "Властелин…
«Не верьте бабам»: Муж Ирены Понарошку заявил о…
Android 10 сможет определять загрязнение и перегрев порта USB…
Прыщи и отеки: Участница проекта "Дом-2" Майя Донцова показала лицо без макияжа после отдыха в…
Названы последние люди, попавшие в книгу рекордов…
Телеведущая Ксения Бородина осадила поклонницу за смайлы для Курбана…
Татьяна Владимировна Африкантова отложила свой приход на проект…
Медики рассказали, кому лучше отказаться от прививки против…
Участник проекта "Дом-2" Илья Яббаров оскорбил Татьяну Владимировну во время шоу "Бородина против…
Сын Татьяны Булановой сломал ногу после отдыха на…
Сексолог назвал 10 самых распространенных ошибок людей в…
Ольга Бузова не намерена гасить долги собственного…
Участница проекта "Дом-2" Алена Савкина объяснила, почему Илью Яббарова не пускают к…
Представлен улучшенный вариант смартфона Asus ROG Phone…
Звезда «Дома-2» Милена Безбородова: «Я проживаю жизнь, которую…
Бывшая пассия Валерия Блюменкранца рассказала, как шокировала мужа игрушками для…
Просмотреть все новости