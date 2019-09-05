Дженнифер Энистон призналась в страхе перед сединой





В 2019 году Дженнифер Энистон исполнилось 50 лет, но актриса чувствует себя гораздо моложе. В интервью InStyle звезда заявила, что она будто не понимает, что ей уже 50 лет, относясь к возрасту, как к цифрам в паспорте. Однако знаменитость все же боится одного признака старости — седых волос, а остальное ее не пугает. Артистка не хочет седины, но при этом она готова бороться с проблемами со здоровьем, пигментными пятнами и морщинами.Поклонники актрисы поддержали ее в трудный момент, отметив, что ее прическа и цвет волос, которых она придерживается уже несколько десятилетий, подходят Энистон. При этом публика напомнила знаменитости, что современные решения помогут избавить ее от седины.