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Кандидат наук Елена Окунькова не поддержала идею Германа Грефа об отмене экзаменов

Кандидат филологических наук Елена Окунькова прокомментировала идею главы «Сбербанка» Германа Грефа об отмене экзаменов. Она не поддержала такое предложение и заявила, что форма контроля знаний должна всегда присутствовать.
Кандидат наук Елена Окунькова не поддержала идею Германа Грефа об отмене экзаменов

Недавно Герман Греф заявил, что экзамены отбивают у большинства школьников желание учиться и развиваться на всю оставшуюся жизнь. После долгих лет нахождения в системе постоянного оценивания человек не может найти для себя мотивацию работать лучше, если он не проходит постоянные проверки по оценке эффективности. Именно поэтому он предложил отменить экзамены.

Елена Окунькова возглавляет московское региональное отделение «Лиги преподавателей высшей школы» и полностью не поддерживает идею Германа Грефа. Она заявила, что оценивать знания учеников нужно в любом случае, но согласилась, что в последние годы эта система не справляется с возложенными на нее обязательствами. Ее нужно заменить на новую. Она должна давать каждому учащемуся возможность планомерно проявляться и подтверждать свои знания, умения и навыки в ходе всего обучения, а не лишь одного экзамена.

С этой мыслю согласилась и Юлия Белозерова, являющаяся членом комитета проекта «Золотые Имена Высшей Школы». По ее словам, экзамен приучает людей к стрессу и мобилизации своих ресурсов, что помогает им во взрослой жизни справляться со многими проблемами, сообщает «ПолитЭксперт».

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Общество
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 18:15

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