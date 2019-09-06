Эксперты рассказали о лучших методах избавления от гипертонии





Гипертония относится к категории массовых болезней, каждый шестой испытывал на себе ее симптомы. Повышение артериального давления вызывают разнообразные раздражители. В эту категорию могут входить частые стрессовые ситуации, пассивный образ жизни и опасная еда в рационе. По словам специалистов, самая распространённая причина появления гипертонии у людей разного возраста – это неправильное питание, которое ухудшает состояние печени, артерий и сердца. Эксперты советуют исключить или минимизировать употребление фаст-фуда, жирных продуктов, сахара, соли и выпечки. По большей мере заменить эти продукты овощами и фруктами, а также всевозможными орехами, бобами и специями.Для снижения артериального давления эксперты рекомендуют соблюдение активного образа жизни. Мало эффективности принесет одно занятие в день, но, если соблюдать режим тренировок, это не только поможет понизить давление, но и в целом принесет большую пользу всему организму.