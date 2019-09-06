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Эксперты рассказали о лучших методах избавления от гипертонии

Итальянские эксперты выяснили лучшие способы избавления от повышенного артериального давления. Одним из методов уменьшения влияния болезни на организм эксперты считают соблюдение правильного рациона питания.

Гипертония относится к категории массовых болезней, каждый шестой испытывал на себе ее симптомы. Повышение артериального давления вызывают разнообразные раздражители. В эту категорию могут входить частые стрессовые ситуации, пассивный образ жизни и опасная еда в рационе. По словам специалистов, самая распространённая причина появления гипертонии у людей разного возраста – это неправильное питание, которое ухудшает состояние печени, артерий и сердца. Эксперты советуют исключить или минимизировать употребление фаст-фуда, жирных продуктов, сахара, соли и выпечки. По большей мере заменить эти продукты овощами и фруктами, а также всевозможными орехами, бобами и специями.

Для снижения артериального давления эксперты рекомендуют соблюдение активного образа жизни. Мало эффективности принесет одно занятие в день, но, если соблюдать режим тренировок, это не только поможет понизить давление, но и в целом принесет большую пользу всему организму.

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Общество / Наука
Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 06:02

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