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Живущая в Великобритании россиянка рассказала о реалиях местной жизни

Россиянка, сейчас живущая в Великобритании, рассказала о реалиях местной жизни. По ее словам, многие представления о жителях этой страны не соответствуют действительности, хотя некоторые из них возникли не на пустом месте.
Живущая в Великобритании россиянка рассказала о реалиях местной жизни

Девушка родилась в России, вышла замуж за француза и уже 7 лет живет в столице Великобритании Лондоне. Она уже привыкла к местным традициям и может подробно про них рассказать. Первое, что она отмечает, – отсутствие вражды между французами и англичанами. Все противоречия среди обычных людей остались в далеком прошлом. Пресловутые дожди на полуострове распространены не так сильно. В северных районах их больше, а в самом Лондоне осадков значительно меньше, чем в Москве.

Местная еда россиянке не особо нравится. Англичане любят завтракать яичницей, сосиской, помидором и фасолью. Это множество жиров и протеинов, но мало углеводов. В детских садах обычно кормят сухими завтраками, разведенными в молоке. Жители Великобритании не придерживаются Afternoon tea – чаепития в 5 вечера. Оно популярно только среди туристов и тех, кто переехал недавно.

В общении жители Соединенного Королевства проявляют себя неоднозначно. Они отлично владеют собой, могут выступать перед людьми и излагать свои мысли. При этом они постоянно держат дистанцию и не впускают в свое личное празднество. К Брекситу относятся неоднозначно, опасаясь негативного влияния на экономику, сообщает «Слово и Дело».

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Общество
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 17:44

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