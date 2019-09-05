Любовь Толкалина обвинила жителей России в невежестве и узком мышлении

Недавно актриса Любовь Толкалина опубликовала обнаженное фото в честь памяти покойного немецкого фотографа Питера Линдберга. В последующей записи артистка объяснила, что этот кадр стал частью проекта, о котором будет известно позже. Однако из-за вульгарного, по мнению многих подписчиков звезды, фото, артистке пришлось отключить под ним возможность комментирования, поскольку Толкалина не стала терпеть невежество публики. Актриса посоветовала поинтересоваться работами Линдберга, а также назвала современного русского человека узколобым, не стремящимся учиться и интересоваться мировым культурным наследием.Толкалина заявила, что люди в России страдают от недостатка образования и избытка внутренней темноты, а также имеют постоянное желание свести все к пошлости.