Ксения Бородина «разнесла» Алену Савкину за тату с именем Романа Макеева
Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина «разнесла» свою 22-летнюю подопечную Алену Савкину (Рапунцель-младшую) за татуировку с именем нового избранника Романа Макеева. По мнению 36-летней наставницы реалити-шоу, это слишком серьезный поступок.
Не секрет, что несколько дней назад новый жених Алены Савкиной устроил ей необычное свидание. 37-летний Роман Макеев пригласил молоденькую мамочку в тату-салон, где предложил ей набить парные татуировки. И если сначала бывшая пассия саратовского шансонье засомневалась, следует ли это делать, то спустя несколько минут приняла предложение возлюбленного.
Теперь на теле Савкиной и Макеева красуются имена друг друга и хэштег «аленароманвместенавсегда». Нужно сказать, что этот поступок шокировал не только поклонников семейства Рапунцель, но и руководство телестройки «Дом-2». В итоге во время сегодняшнего эфира ток-шоу «Бородина против Бузовой» Ксения Бородина, не сумев понять свою подопечную, поспешила осудить ее за настолько необдуманный шаг.
Бородина на всю студию принялась кричать на Макеева и мать Савкиной Татьяну Владимировну Григорьевскую, которые несерьезно относятся к тому, что сделала 22-летняя девушка. По мнению Ксении, родительница могла отговорить Алену делать татуировку, ведь по факту она знает Романа всего несколько недель.
Более того, Бородина напомнила студии о том, что еще недавно новый жених Савкиной признавался в любви другой девушке.
Не секрет, что несколько дней назад новый жених Алены Савкиной устроил ей необычное свидание. 37-летний Роман Макеев пригласил молоденькую мамочку в тату-салон, где предложил ей набить парные татуировки. И если сначала бывшая пассия саратовского шансонье засомневалась, следует ли это делать, то спустя несколько минут приняла предложение возлюбленного.
Теперь на теле Савкиной и Макеева красуются имена друг друга и хэштег «аленароманвместенавсегда». Нужно сказать, что этот поступок шокировал не только поклонников семейства Рапунцель, но и руководство телестройки «Дом-2». В итоге во время сегодняшнего эфира ток-шоу «Бородина против Бузовой» Ксения Бородина, не сумев понять свою подопечную, поспешила осудить ее за настолько необдуманный шаг.
Бородина на всю студию принялась кричать на Макеева и мать Савкиной Татьяну Владимировну Григорьевскую, которые несерьезно относятся к тому, что сделала 22-летняя девушка. По мнению Ксении, родительница могла отговорить Алену делать татуировку, ведь по факту она знает Романа всего несколько недель.
«Сейчас Рома, а если завтра будет Толя, что тогда?!» - задала Ксения вопрос семье Рапунцель.
Более того, Бородина напомнила студии о том, что еще недавно новый жених Савкиной признавался в любви другой девушке.