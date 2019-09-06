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Названы вызывающие рак бытовые предметы

Эксперты назвали бытовые предметы, вызывающие онкологические заболевания. Все чаще врачи фиксируют рак, развивающийся из-за неправильного образа жизни человека и тех вещей, с которыми он взаимодействует каждый день.
Названы вызывающие рак бытовые предметы

Первый бытовой предмет, вызывающий онкологию, – это дезодоранты. Они содержат в своем составе парабены. Эти вещества при проникновении в организм человека провоцируют разные формы рака. Татуировки приводят к развитию меланомы. Все дело в алюминии и кольбате, попадающем в нижние слои кожи.

Еще одним бытовым предметом, вызывающим рак, оказалась краска для волос. Женщины, регулярно использующие ее, чаще страдают онкологией молочной железы. Негативное воздействие имеют и лаки для ногтей, содержащие в себе множество токсинов.

Посуда с тефлоновым покрытием также вызывает рак. При возведении домов строители часто используют вещество под названием радон. Его части, попадая в дыхательную систему человека, способны вызывать онкологию легких. То же самое касается другого строительного материала – асбеста. Его влияние на здоровье людей оказывается значительно сильнее радона.

Многие люди все чаще отдают предпочтение мебели с противопожарным составом. Такая практичность несет в себе серьезную угрозу для всего организма. Состав этой мебели вызывает у людей разнообразные проблемы с щитовидной железой, в том числе и рак.

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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 04:01

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