Первый в истории выход двух женщин в космос может состояться в сентябре





Первый единовременный выход двух женщин в космическое пространство планировалось совершить на МКС еще в марте текущего года, однако по причине некоторых технических неполадок реализацию идеи пришлось отложить. Теперь же вместо астронавтки Энн Макклейн, которая должна была участвовать в парной внекорабельной деятельности с коллегой Кристиной Кук, за пределами станции побывает Джессика Меир.Пока нет официальных данных и точно запланированного времени, когда должно состояться историческое событие. Пока что Кристина Кук предполагает, что в будущем расписании внекорабельной деятельности (ВКД) будет два или три выхода в космическое пространство, а значит шансы на одновременную работу двух женщин за пределами станции достаточно высоки. В конце сентября текущего года состоится стыковка корабля "Союз МС-15", на борту которого будут находиться Хаззаа аль-Мансури, Джессика Меир и Олег Скрипочка, с МКС, после чего можно будет говорить о каких-либо конкретных датах важного в освоении космоса события. Пока что новая команда только собирается присоединится к членам экипажа МКС и надеется, что в этот раз никакие технические недочеты и неучтенные проблемы со скафандрами не станут препятствием для исторического выхода.