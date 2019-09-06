АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Японии нашли полный скелет нового вида…
EUR 72.88 USD 66.05
Курс валют на 06.09.2019

Первый в истории выход двух женщин в космос может состояться в сентябре

Первый в истории единовременный выход в космос двух женщин может состояться уже в этом сентябре. Если расписание групп для совершения внекорабельной деятельности совпадет должным образом, то этой парой станут американские астронавтки Джессика Меир и Кристина Кук.

Первый единовременный выход двух женщин в космическое пространство планировалось совершить на МКС еще в марте текущего года, однако по причине некоторых технических неполадок реализацию идеи пришлось отложить. Теперь же вместо астронавтки Энн Макклейн, которая должна была участвовать в парной внекорабельной деятельности с коллегой Кристиной Кук, за пределами станции побывает Джессика Меир.

Пока нет официальных данных и точно запланированного времени, когда должно состояться историческое событие. Пока что Кристина Кук предполагает, что в будущем расписании внекорабельной деятельности (ВКД) будет два или три выхода в космическое пространство, а значит шансы на одновременную работу двух женщин за пределами станции достаточно высоки. В конце сентября текущего года состоится стыковка корабля "Союз МС-15", на борту которого будут находиться Хаззаа аль-Мансури, Джессика Меир и Олег Скрипочка, с МКС, после чего можно будет говорить о каких-либо конкретных датах важного в освоении космоса события. Пока что новая команда только собирается присоединится к членам экипажа МКС и надеется, что в этот раз никакие технические недочеты и неучтенные проблемы со скафандрами не станут препятствием для исторического выхода.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 03:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Первый в истории выход двух женщин в космос может состояться в…
Пол Маккартни презентовал новую детскую книгу о…
Названы опасные и нормальные причины дрожания…
Puma представила свои первые смарт-часы за 275…
Тест выявил на теле Натальи Рудовой признаки…
Пальцы денисовцев оказались неотличимы от современных…
Медики рассказали о простых способах справиться с головной…
Уфолог нашел на снимке Марса череп…
Глюк'оZа появилась на публике с мужем после слухов о…
Бадминтон оказался эффективным средством для улучшения работы…
Ольга Серябкина показала ягодицы в прозрачных лосинах во время поездки на…
Иван Жидков не предполагал, что его брак с Татьяной Арнтгольц…
Психолог объяснил природу страхов перед роботами и куклами из фильмов…
Пользователи увидели на лице жены Эммануила Виторгана следы…
Дакоту Фэннинг раскритиковали за изображение образа мусульманской…
Беспроводные наушники Nokia Power обеспечат 150 часов автономной…
Анжелика Варум предстала в образе женщины-кошки на обложке нового…
В Facebook разработали новый сервис…
Hyundai представит новый пикап в мае 2020…
Телеведущая Ксения Бородина после нападок показала старых преданных…
Перечислен список продуктов, вызывающих неприятный запах…
Татьяна Владимировна Африкантова анонсировала свой приход на проект…
В Японии нашли полный скелет нового вида…
Бритни Спирс сменила цвет волос и стала…
Ученые узнали о влиянии природных катаклизмов на психику…
Эвелина Бледанс решилась испытать препарат на основе стволовых…
Официально представлен новый смартфон Honor…
Дженнифер Энистон призналась в страхе перед…
Кандидат наук Елена Окунькова не поддержала идею Германа Грефа об отмене…
Любовь Толкалина обвинила жителей России в невежестве и узком…
Российский психолог Гарифуллин оценил психическое здоровье Квентина…
Александра Яковлева рассказала о съемках эротической сцены в…
Живущая в Великобритании россиянка рассказала о реалиях местной…
Ольга Остроумова опровергла слухи о параличе Валентина…
Стал известен трюк королевы Елизаветы, позволяющий ей запоминать всех…
Ксения Бородина «разнесла» Алену Савкину за тату с именем Романа…
Ученые связали слуховые аппараты с более низким риском развития деменции и депрессии у пожилых…
Директор Ольги Бузовой опроверг информацию о покупке певицей виллы на Бали за 20 миллионов…
Apple превратила в кирпичи украденные iPhone стоимостью $300…
Директор Ольги Бузовой опроверг сообщение о долге ее отца…
Просмотреть все новости