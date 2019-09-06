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Нонна Гришаева опубликовала архивную фотографию со свадьбы

Актриса Нонна Гришаева опубликовала на своей страничке в Instagram архивную фотографию со своим мужем Александром Нестеровым. Фото было приурочено к тринадцатой годовщине свадьбы пары. 5 сентября 2006 года молодые люди провели необычную церемонию в Праге.
Нонна Гришаева опубликовала архивную фотографию со свадьбы

Звезда изначально настаивала на неординарной свадьбе, поэтому вспоминает о, этом дне с воодушевлением. Место проведения торжества также было выбрано не случайно, актриса была давно влюблена в Прагу. На опубликованной фотографии молодая пара стоит в обнимку на главной площади страны. Супруг запечатлен в элегантном белом костюме, а невеста - в удлиненном белом кружевном платье. Как отмечают поклонники в комментариях, у молодоженов светятся глаза, и видна искренняя улыбка на лице. Также не прерывается постоянный поток поздравлений и пожеланий от фанатов. Нонне Гришаевой с мужем в день годовщины в основном желают счастья, благополучия и взаимопонимания в семье.

Напомним, что актриса является матерью двух детей. Вместе с Александром они воспитывают тринадцатилетнего сына Илью, а дочь Нонны Гришаевой от первого брака с артистом Антоном Деровым уже проживает отдельно.

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Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 05:00

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