Нонна Гришаева опубликовала архивную фотографию со свадьбы

Звезда изначально настаивала на неординарной свадьбе, поэтому вспоминает о, этом дне с воодушевлением. Место проведения торжества также было выбрано не случайно, актриса была давно влюблена в Прагу. На опубликованной фотографии молодая пара стоит в обнимку на главной площади страны. Супруг запечатлен в элегантном белом костюме, а невеста - в удлиненном белом кружевном платье. Как отмечают поклонники в комментариях, у молодоженов светятся глаза, и видна искренняя улыбка на лице. Также не прерывается постоянный поток поздравлений и пожеланий от фанатов. Нонне Гришаевой с мужем в день годовщины в основном желают счастья, благополучия и взаимопонимания в семье.Напомним, что актриса является матерью двух детей. Вместе с Александром они воспитывают тринадцатилетнего сына Илью, а дочь Нонны Гришаевой от первого брака с артистом Антоном Деровым уже проживает отдельно.