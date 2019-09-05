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Ученые связали слуховые аппараты с более низким риском развития деменции и депрессии у пожилых людей

Американские ученые доказали, что коррекция слуха при помощи специальных аппаратов уменьшает риск возникновения деменции, депрессии, тревоги и вероятности падения с последующим травмированием. Результаты проведенного исследования опубликованы Journal of the American Geriatrics Society.

Ученые из Мичиганского университета провели анализ данных около 115 тысяч человек старше 66 лет с потерей слуха и страховым покрытием через HMO Medicare в период с 2008 по 2016 год. Согласно статистике, у людей с потерей слуха чаще наблюдаются неблагоприятные изменения, например, появляются деменция, депрессия и тревожность. Эксперты пришли к выводу, что использование слуховых аппаратов поможет задержать развитие данных состояний. В результате исследования выяснилось, что лишь 12% из тех, у кого есть официальный диагноз потери слуха, на самом деле получают устройства. Также выявлены пробелы в использовании слуховых аппаратов среди людей разного расового и этнического происхождения, географического положения и пола.

В целом, относительный риск получить диагноз “деменция”, включая болезнь Альцгеймера, в течение трех лет после потери слуха был на 18% ниже для пользователей слуховых аппаратов. От депрессии страдали на 11% меньше граждан со слуховыми аппаратами по сравнению с теми, кто не приобрел это устройство, а риск получения травм, связанных с падением, был на 13% ниже. Причины таких данных могут включать в себя потерю социального взаимодействия, независимости, проблемы с равновесием и стимуляцией мозга.

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Наука / Авторские новости
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 17:07

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