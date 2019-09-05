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Директор Ольги Бузовой опроверг информацию о покупке певицей виллы на Бали за 20 миллионов рублей

Представитель прославленной артистки, звезды российского телеканала «ТНТ» и актрисы Ольги Бузовой Антон Богославский опроверг сообщение о том, что исполнительница планирует приобрести на острове в Индонезии виллу за 20 миллионов рублей. Как отмечает директор ведущей «Дома-2», местный риэлтор искаженно истолковал ее любопытство.
Директор Ольги Бузовой опроверг информацию о покупке певицей виллы на Бали за 20 миллионов рублей

Несколько часов назад в Сети появилась информация о том, что Ольга Бузова намеревается купить на Бали роскошную виллу в престижном районе, за которую ей придется заплатить 20 миллионов рублей. Отметим, что читатели неоднозначно восприняли эту новость, особенно если учесть тот момент, что только вчера СМИ сообщили, что родителя поющей телеведущей разыскивает фискальная инспекция за неуплату налогов.

Журналистам портала «Teleprogramma.pro» удалось связаться с представителем Бузовой, который разъяснил, что в действительности произошло на Бали. По словам Антона Богославского, на остров в Индонезии к Ольге прилетели близкие приятели, которые и заинтересовались покупкой недвижимости в таком живописном месте.

Богославский подметил, что Бузова просто решила помочь друзьям «вынюхать» побольше о недвижимости, которую предлагают на Бали местные риэлторы.

«Поскольку Оля все узнавала – где там комнаты и так далее, - риэлтор просто подумал, что это Оля ее покупает», - объяснил директор российской исполнительницы.

По мнению Богославского, представитель компании просто неправильно понял Ольгу, которая просто принимала активное участие в изучении апартаментов.

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:58

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