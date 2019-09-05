Стал известен трюк королевы Елизаветы, позволяющий ей запоминать всех людей





Об этом рассказала Джулия Дональдсон, автор множества популярных детских книг, получившая награду лично от королевы Елизаветы за заслуги перед детской литературой. Для того, чтобы иметь возможность обращаться к сотням людей за одно мероприятие, монарх разработала собственный хитрый трюк. Она читает биографию человека и выделяет два самых важных и ключевых для нее слова. Например, в случае с Джулией Дональдсон это были: «писательница» и «популярная».Услышав эти слова, автор множества детских книг сразу поняла, о чем речь, ведь она знает о слухах относительно этого трюка королевы Елизаветы уже достаточно давно. Таким образом, каждый человек, встречавшийся с монархом Великобритании, может узнать, какие его качества она считает самыми главными. При этом сама королева не раз заявляла о том, что старается относиться ко всем людям вдумчиво и внимательно, ведь каждый из них заслуживает уважения.Подобный трюк помогает Елизавете II регулярно. Например, очень часто она вручает разнообразные премии. Британские традиции подразумевают, что за раз нужно наградить 75 человек. Все это время монарх стоит на месте и не использует подсказки.