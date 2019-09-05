Apple превратила в кирпичи украденные iPhone стоимостью $300 тысяч





Недавно группа злоумышленников ворвалась в Apple Store в Австралии, где похитила iPhone общей стоимостью 300 тысяч долларов. Изначальная сумма сделки, на которую могли рассчитывать грабители после перепродажи гаджетов, была внушительной, но производитель принял решительные меры. Apple узнала номера всех украденных iPhone, благодаря чему удалось удаленно их заблокировать. Таким образом смартфоны превратились в недееспособные “кирпичи”, которые могут пригодиться только для продажи на запчасти.Эксперты предупреждают, что в любой момент украденный гаджет может стать бесполезным, поскольку законный владелец имеет право блокировать его удаленно.