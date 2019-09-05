Директор Ольги Бузовой опроверг сообщение о долге ее отца приставам
Директор исполнительницы, звезды телеканала «ТНТ» и экс-супруги футболиста Дмитрия Тарасова - Ольги Бузовой опроверг информацию о том, что ее родителя разыскивает налоговая инспекция. Представитель телеведущей объяснил, что у Игоря Дмитриевича действительно есть счет из фискальных органов, однако он новый, поэтому в ближайшее время будет покрыт.
Накануне директор Ольги Бузовой поспешил опровергнуть новость о том, что отец ведущей реалити-шоу «Дом-2» Игорь Дмитриевич якобы на протяжении нескольких лет не может уплатить долг в размере 35 тысяч рублей. С представителем телезнаменитости Антоном Богославским связались журналисты портала «Teleprogramma.pro», которых он заверил, что «желтая пресса» эту «грязную» историю придумала.
По мнению Богославского, это было сделано для того, чтобы в очередной раз попиариться за счет Бузовой, ведь многолетних долгов у ее родителя никогда не было и нет. Более того, директор Ольги указал на то, что если бы задолженности у отца певицы и были, то налоговая инспекция явно бы не ждала 4 года, чтобы пригрозить мужчине расправой по закону, а просто списали заявленную сумму с его банковского счета.
В то время, из-за повышенного внимания к сообщению о том, что отец Бузовой уклоняется от уплаты налогов, на Ольгу вновь буквально посыпалась критика со стороны недоброжелателей.
Накануне директор Ольги Бузовой поспешил опровергнуть новость о том, что отец ведущей реалити-шоу «Дом-2» Игорь Дмитриевич якобы на протяжении нескольких лет не может уплатить долг в размере 35 тысяч рублей. С представителем телезнаменитости Антоном Богославским связались журналисты портала «Teleprogramma.pro», которых он заверил, что «желтая пресса» эту «грязную» историю придумала.
По мнению Богославского, это было сделано для того, чтобы в очередной раз попиариться за счет Бузовой, ведь многолетних долгов у ее родителя никогда не было и нет. Более того, директор Ольги указал на то, что если бы задолженности у отца певицы и были, то налоговая инспекция явно бы не ждала 4 года, чтобы пригрозить мужчине расправой по закону, а просто списали заявленную сумму с его банковского счета.
«Есть недавно полученный счет на оплату налогов, который будет обязательно оплачен. В соответствии с нашим законодательство это можно сделать до конца года», - подчеркнул Богославский.
В то время, из-за повышенного внимания к сообщению о том, что отец Бузовой уклоняется от уплаты налогов, на Ольгу вновь буквально посыпалась критика со стороны недоброжелателей.