Ольга Остроумова опровергла слухи о параличе Валентина Гафта





7 августа у 83-летнего Валентина Гафта случился инсульт, после чего его экстренно госпитализировали в одну из клиник столицы. Уже почти месяц актер находится под постоянным наблюдением врачей, а его супруга Ольга Остроумова выполняет все их предписания. Среди прочего, медики порекомендовали Гафту покой и минимум посещений, что, по их мнению, должно благотворно сказаться на его реабилитации, поэтому жена знаменитости не пускает к нему ни коллег, ни друзей. Подобное искусственное «затворничество» и минимум официальной информации о состоянии здоровья артиста дает «желтой прессе» возможность строить собственные предположения насчет того, как чувствует себя легендарный актер.Чтобы развеять недавно появившиеся в СМИ слухи о параличе актера, с заявлением выступила сама Ольга Остроумова. Супруга больного заверила поклонников звезды, что его состояние стабильно, и ни о какой планирующейся операции речь не идет. На данном этапе Валентин Гафт проходит реабилитацию после инсульта, но пока трудно говорить об успехах проводимых процедур, так как прошло еще очень мало времени после пережитого острого нарушения кровоснабжения мозга.