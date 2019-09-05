Названы правила безопасной езды по мокрой дороге осенью





Первый совет – снижать скорость. При езде по мокрой дороге осенью нужно скорректировать скоростной режим из-за того, что вода ухудшает сцепление шин с дорожным полотном. Это приводит к увеличению тормозного пути, а также может спровоцировать занос при резком торможении.Следующее правило безопасной езды по мокрой дороге – это быть внимательнее с лужами. Прежде чем переезжать глубокую выемку на дороге, запаленную водой, нужно узнать ее реальную глубину. Можно подождать, пока по ней проедет другой автомобиль, либо взять обычную палку и проверить размеры лужи вручную. В противном случае есть вероятность сильно повредить колесные диски и днище машины.Многие неопытные водители не знают этого правила, что очень часто стоит им жизни. После преодоления лужи нужно просушить тормоза. Из-за попадания в них воды они начинают хуже захватывать диск, поэтому перед серьезным разгоном лучше несколько раз нажать на соответствующую педаль.Также не стоит забывать подготовить само авто к мокрой осенней дороге и дождям. Для этого лучше заменить щетки дворников и залить свежее средство для очистки стекла. При сильном дожде, особенно ночью, лучше остановиться и переждать его.