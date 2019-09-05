Беременная звезда «Дома-2» Александра Артемова устала перенашивать ребенка

«У меня сегодня уже нервы сдали», - объяснила свой крик о помощи Саша.

Не секрет, что по прогнозам врачей Саша Артемова должна была стать мамой в конце предыдущего месяца, однако наследник звезд «Дома-2» все еще не появился на свет. Сначала длинноволосая красавица переживала по этому поводу, ведь не хотела перенашивать ребенка, но сейчас, судя по всему, ее самочувствие достигло критичной точки.Считанные часы назад Артемова опубликовала у себя на страничке в Instagram пост, в котором обратилась к преданным поклонникам. Саша попросила фолловеров подсказать, каким способом можно вызвать схватки и родовую деятельность.По словам Артемовой, она очень устала, но больше ей хочется поскорее взять на руки своего щекастенького «поросенка».Более того, Артемова указала на то, что из-за своего утомления она даже позабыла о страхе родов. Нужно сказать, что многие отреагировали на публикацию Саши, в том числе и ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина.Известно, что у Бородиной подрастает две наследницы, поэтому ей как никому другому хорошо известно, как можно вызвать схватки. Ксения порекомендовала Саше побольше ходить по лестницам и мыть в доме полы.К слову, были и те, кто посоветовал Артемовой просто поехать в роддом, чтобы решить данный вопрос.