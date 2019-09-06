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Пол Маккартни презентовал новую детскую книгу о старике-волшебнике

Сэр Пол Маккартни презентовал новую детскую книгу о старике-волшебнике и его четырех внуках. Музыкант назвал новую повесть «Hey, Grandude!», что в переводе означает «Эй, дедуля!».

Для музыканта писательский опыт не является чем-то новым, так как звезда «Beatles» уже второй раз выступает в амплуа автора детской литературы. Еще в 2005 году Пол Маккартни в сотрудничестве с Филипом Арда и Джеффом Данбаром издал свою первую повесть «Высоко в облаках», которая вышла на более чем десяти языках. Спустя 10 лет после публикации появилась информация об экранизации книги, в которой должна была звучать музыка британского 16-кратного обладателя премии «Грэмми» и голос Леди Гаги, однако проект так и не был реализован.

В 2018 году стало известно, что сэр Пол Маккартни готовится напечатать свою вторую детскую книгу под названием «Hey, Grandude!». Необычное название для нового творения один из создателей «Beatles» позаимствовал у собственных восьмерых внуков, которые так и называют его - «дедуля».

Сегодня в «BBC news» появилась информация, что повесть, в которой рассказывается о приключениях старика-волшебника и его четырех внуков, была издана британским «Puffin». Книга в твердой обложке состоит из 32-х страниц, на которых кроме самого текста сказки размещены иллюстрации художницы Кэтрин Дерст.

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Культура / Важно
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 02:03

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