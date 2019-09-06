Пол Маккартни презентовал новую детскую книгу о старике-волшебнике

Для музыканта писательский опыт не является чем-то новым, так как звезда «Beatles» уже второй раз выступает в амплуа автора детской литературы. Еще в 2005 году Пол Маккартни в сотрудничестве с Филипом Арда и Джеффом Данбаром издал свою первую повесть «Высоко в облаках», которая вышла на более чем десяти языках. Спустя 10 лет после публикации появилась информация об экранизации книги, в которой должна была звучать музыка британского 16-кратного обладателя премии «Грэмми» и голос Леди Гаги, однако проект так и не был реализован.В 2018 году стало известно, что сэр Пол Маккартни готовится напечатать свою вторую детскую книгу под названием «Hey, Grandude!». Необычное название для нового творения один из создателей «Beatles» позаимствовал у собственных восьмерых внуков, которые так и называют его - «дедуля».Сегодня в «BBC news» появилась информация, что повесть, в которой рассказывается о приключениях старика-волшебника и его четырех внуков, была издана британским «Puffin». Книга в твердой обложке состоит из 32-х страниц, на которых кроме самого текста сказки размещены иллюстрации художницы Кэтрин Дерст.