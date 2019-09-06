Названы опасные и нормальные причины дрожания рук





Первая причина дрожания рук или тремора – физиологическая. Она проявляется, когда конечности долго держат в определенной позе, из-за чего происходит перенапряжение мышц. Также такой тремор может возникать при волнении, усталости и переохлаждении. Его интенсивность бывает разной, но он всегда будет считаться нормальным. Все остальные варианты – опасные.В первую очередь, это тревожное дрожание рук. Оно возникает, когда у человека имеются проблемы с психикой. Такой тремор появляется даже в состоянии покоя. Для избавления от него нужно пройти психотерапию и курс успокоительных препаратов. Проблемы с щитовидной железой также приводят к подобным проблемам. Из-за гормонального дисбаланса у человека наблюдается тремор, тревожность, усталость, одышка и нарушение сна.Эссенциальное дрожание рук передается по наследству. Оно возникают, когда конечности находятся в определенном положении. Не стоит забывать и про болезнь Паркинсона. Она приводит к тремору конечностей, он может активизироваться в любой момент. И последняя опасная причина дрожания рук – это изменения уровня глюкозы и инсулина. Такой тремор может появляться при длительном голоде или после приема пищи.