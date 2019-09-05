В Сети уснувший на заседании политик и Британии стал героем мемов



My advisers have insisted that I come up with a recline to take. https://t.co/N5scrM9PDg — Jacob Rees-Mogg (@Jacob_Rees_Mogg) 4 вересня 2019 р.

Депутат Якобс Рис-Могг прилег на диван во время заседания парламента и уснул, что обеспечило ему популярность в Сети. Как передает “РЕН ТВ”, некоторые пользователи сочли его поведение неуважительным, учитывая, что в Британии ведутся споры о выходе из Евросоюза. Однако многим ситуация показалась забавной, и депутата стали пририсовывать в фоторедакторах в смешные сцены. Например, Рисс-Могга изобразили в декорациях “Губки Боба” с колпаком для сна и даже с женскими ногами в чулках. Флэшмоб набирает обороты под хэштегом #thinkofengland.Сам политик не стал огорчаться из-за повышенного внимания к своей персоне и даже разместил на своей странице в сети Twitter одну из работ пользователей.