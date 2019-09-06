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Puma представила свои первые смарт-часы за 275 долларов

Компания Puma представила первые смарт-часы. Их название пока неизвестно, но сообщается, что новинка получит 512 Мбайт ОЗУ и 4 ГБ встроенной памяти, цена новинки – 275 долларов.
Puma представила свои первые смарт-часы за 275 долларов

Представление первых смарт-часов Puma состоялось на выставке IFA 2019. Разработкой гаджета бренд занимался совместно с компанией Fossil Group. Новинка имеет 44-мм корпус и 1,19-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 328x328 пикселей. В основе устройства лежит процессор Snapdragon Wear 3100. Он оснащен 4 ядрами ARM Cortex-A7, высокоэффективным цифровым сигнальным кристаллом, сопроцессором с низким уровнем энергопотребления и графическим адаптером Adreno 304. Также имеется поддержка Wi-Fi и Bluetooth.

Первые смарт-часы Puma оснастят 512 Мбайт ОЗУ и 4 ГБ встроенной памяти, но, возможно, будут и более вместительные версии. Устройство будет работать на специальной версии операционной системы Wear OS. Гаджет оснащен сенсором для определения частоты сердечного ритма, высометром, акселерометром и гироскопом. Также должна присутствовать поддержка GPS, бесконтактных платежей через модуль NFC и Google Assistant.

Смарт-часы Puma располагают герметичным корпусом, защищенным от воды, но не сообщается, на какую глубину с ними можно погружаться. Вес – 22 грамма, автономность – 24 часа на полной батарее. Покупателям предложат несколько расцветок, пока анонсированы такие: черная, белая и желтая. Ценник – 275 долларов.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 00:02

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