Android 10 сможет определять загрязнение и перегрев порта USB смартфона





На смартфонах Google Pixel уже функционирует Android 10, в связи с чем стали известны новые возможности, которые удивили публику. В частности, среди полезных функций оказалась возможность определения загрязнения порта USB. Ряд смартфонов уже располагает подобными встроенными возможностями, но теперь они станут доступнее благодаря распространенности системы Android. Как только в порт попадает грязь или вода, система оповестит о произошедшем пользователя и отключит разъем.Android 10 также сможет определить перегрев порта USB, после чего последует совет отключить кабель. Оповещение нужно ожидать, если смартфон нагреется выше 60 градусов. Однако данная функция не является обязательной, и ее наличие определит производитель.