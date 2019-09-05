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Android 10 сможет определять загрязнение и перегрев порта USB смартфона

Android 10 сможет определить загрязнение и перегрев порта USB, а также оповестить об этом пользователя. При необходимости новая функция сможет отключить питание от сети.

На смартфонах Google Pixel уже функционирует Android 10, в связи с чем стали известны новые возможности, которые удивили публику. В частности, среди полезных функций оказалась возможность определения загрязнения порта USB. Ряд смартфонов уже располагает подобными встроенными возможностями, но теперь они станут доступнее благодаря распространенности системы Android. Как только в порт попадает грязь или вода, система оповестит о произошедшем пользователя и отключит разъем.

Android 10 также сможет определить перегрев порта USB, после чего последует совет отключить кабель. Оповещение нужно ожидать, если смартфон нагреется выше 60 градусов. Однако данная функция не является обязательной, и ее наличие определит производитель.

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Технологии
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:01

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