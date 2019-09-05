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Названы последние люди, попавшие в книгу рекордов Гиннеса

Названы последние люди, сумевшие попасть в книгу рекордов Гиннеса. В числе рекордсменов оказалась даже семейная пара, разбивающая на время деревянные блоки голыми руками, а также человек, делающий фокусы во время прыжка с парашютом.
Названы последние люди, попавшие в книгу рекордов Гиннеса

Известная немецкая актриса Дуня Кун установила рекорд по одновременному вращению хула-хупов. Ей удалось сделать это с 59 штуками, для этого она использовала все части своего тела. Необычная семейная пара попала в книгу рекордов Гиннеса из-за собственных сильных рук. Лиза (45 лет) и Крис Питман (49 лет) разбили более 500 сосновых досок всего за минуту. 31-летний Мартин Рис успел выполнить 11 магических трюков во время одного прыжка с парашютом.

Британец Кевин Никс оказался владельцем самого быстрого передвижного садового сарая. Он смог разогнать его до 129 км/ч. 42-летняя американка Гетти Кехаев доказала, что даже женщины могут обладать незаурядной силой. Она обмотала вокруг своего тела 5-метровый титановый обруч.

Также сообщается о курьезном случае, произошедшем в Северном Уэльсе. Местные полицейские считают, что 24-летний Лу Кутрик тоже достоин попадания в книгу рекордов Гиннеса. Он оскорбил офицера полиции спустя всего несколько минут после того, как суд освободил его из-под стражи. Теперь за сквернословие в адрес правоохранителя молодого человека ждет новое наказание. Все перечисленные люди, кроме Лу Кутрика, будут внесены в книгу рекордов Гиннеса 2020.

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Общество
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 14:49

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