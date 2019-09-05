Максим Фадеев после скандала с Наргиз занялся раскруткой юной фаворитки

Как отметил Максим Фадеев, скоро о его подопечной узнают все. Однако поклонники в большинстве своей отнеслись к такому заявлению крайне скептически, вспоминая отношение продюсера к музыкантам. Некоторые отметили, что их доверие к кумиру поубавилось после интервью с участием Наргиз Закировой, которая рассказывала о запрете компании петь собственные песни. За последнее время представитель MALFA расстался со многими артистами, а его бывшая подопечная рассказала в передаче “А поговорить?”, что всем в данном лейбле заправляет Ольга Серябкина.На данный момент информации о претендентке на контракт с Фадеевым нет, а на опубликованном фото запечатлена младшеклассница. Помимо Наргиз, продюсер разорвал соглашения на работу с Юлией Савичевой и Еленой Темниковой.