Анастасия Волочкова представила свои мемуары в Санкт-Петербурге
Известная российская балерина Анастасия Волочкова представила в Санкт-Петербурге новые мемуары. Знаменитость выпустила обновленную версию автобиографической книги, в которой рассказала о самых сложных эпизодах своей жизни.
4 сентября было крайне насыщенным днем для Анастасии Волочковой. Она сначала посетила школу №777 в Санкт-Петербурге, где провела творческую встречу с учащимися, а затем отправилась на презентацию мемуаров. Мероприятие, посвященное книге «Плата за успех», собрало самых разных людей, однако все они были вынуждены ждать знаменитость, опоздавшую на 40 минут.
Анастасия Волочкова невозмутимо поднялась на сцену и начала свою речь. Она продлилась примерно столько же, сколько и ожидание. За это время балерина успела несколько раз расплакаться, поблагодарить своего соавтора, дать ему выступить с короткой речью и даже ответить на вопросы поклонников. Одна из присутствующих спросила, почему в СМИ ходят слухи о том, что дочь звезды Ариша живет с отцом. Знаменитость опровергла эту информацию и заявила, что наследница изредка проводит время с родителем, но обычно находится именно с ней. При этом по лицу звезды было видно, что этот вопрос ей не понравился.
После этого Анастасия Волочкова раздала автографы и сделала селфи со всеми желающими, а их было немало. Несмотря на это, балерина успевала обменяться с каждым из них несколькими словами, сообщает Nation-news.ru.
4 сентября было крайне насыщенным днем для Анастасии Волочковой. Она сначала посетила школу №777 в Санкт-Петербурге, где провела творческую встречу с учащимися, а затем отправилась на презентацию мемуаров. Мероприятие, посвященное книге «Плата за успех», собрало самых разных людей, однако все они были вынуждены ждать знаменитость, опоздавшую на 40 минут.
Анастасия Волочкова невозмутимо поднялась на сцену и начала свою речь. Она продлилась примерно столько же, сколько и ожидание. За это время балерина успела несколько раз расплакаться, поблагодарить своего соавтора, дать ему выступить с короткой речью и даже ответить на вопросы поклонников. Одна из присутствующих спросила, почему в СМИ ходят слухи о том, что дочь звезды Ариша живет с отцом. Знаменитость опровергла эту информацию и заявила, что наследница изредка проводит время с родителем, но обычно находится именно с ней. При этом по лицу звезды было видно, что этот вопрос ей не понравился.
После этого Анастасия Волочкова раздала автографы и сделала селфи со всеми желающими, а их было немало. Несмотря на это, балерина успевала обменяться с каждым из них несколькими словами, сообщает Nation-news.ru.