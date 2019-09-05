Прыщи и отеки: Участница проекта "Дом-2" Майя Донцова показала лицо без макияжа после отдыха в Турции
Участники проекта "Дом-2" Майя Донцова и Алексей Купин после свадьбы отправились на побережье Турции, где 1,5 недели наслаждались отдыхом "все включено". Тем не менее, на лице проектантки это отразилось не лучшим образом, ведь у нее появились прыщи и синяки под глазами.
Участница проекта "Дом-2" Майя Донцова после отдыха в Турции попросила у своих поклонников совета, как бороться с прыщами на лице, опубликовав в Instagram в разделе Stories снимки без макияжа. На лице девушки появились не только прыщи, но и синяки под глазами, за что она подверглась критике со стороны фанатов.
Сама Майя Донцова не скрывает, что во время отдыха также набрала лишние килограммы, так как позволяла себе есть сладкое, жирное и мучное. Ее супруг Алексей Купин отметил, что проектантка получила от местных жителей прозвище "сарделя". Тем не менее, молодожены своим отдыхом остались довольны.
Участница проекта "Дом-2" Майя Донцова после отдыха в Турции попросила у своих поклонников совета, как бороться с прыщами на лице, опубликовав в Instagram в разделе Stories снимки без макияжа. На лице девушки появились не только прыщи, но и синяки под глазами, за что она подверглась критике со стороны фанатов.
Сама Майя Донцова не скрывает, что во время отдыха также набрала лишние килограммы, так как позволяла себе есть сладкое, жирное и мучное. Ее супруг Алексей Купин отметил, что проектантка получила от местных жителей прозвище "сарделя". Тем не менее, молодожены своим отдыхом остались довольны.