Прыщи и отеки: Участница проекта "Дом-2" Майя Донцова показала лицо без макияжа после отдыха в Турции

Участница проекта "Дом-2" Майя Донцова после отдыха в Турции попросила у своих поклонников совета, как бороться с прыщами на лице, опубликовав в Instagram в разделе Stories снимки без макияжа. На лице девушки появились не только прыщи, но и синяки под глазами, за что она подверглась критике со стороны фанатов.Сама Майя Донцова не скрывает, что во время отдыха также набрала лишние килограммы, так как позволяла себе есть сладкое, жирное и мучное. Ее супруг Алексей Купин отметил, что проектантка получила от местных жителей прозвище "сарделя". Тем не менее, молодожены своим отдыхом остались довольны.