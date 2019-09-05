«Не верьте бабам»: Муж Ирены Понарошку заявил о разводе

Ведущая рубрики в шоу «Вечерний Ургант» и колумнист журнала «Vogue» Ирена Понарошку уже девять лет состоит в браке с Александром Листом, который более известен под псевдонимом DJ List. Пара воспитывает двоих детей: 8-летнего Серафима и 10-месячного Теодора.На протяжении всех девяти лет семейной жизни супруги не давали поклонникам даже намека на то, что в их отношениях случаются разлады. Диджей и телеведущая постоянно публиковали в своих микроблогах семейные фото, много путешествовали вместе и даже решились на рождение второго ребенка, однако сегодня в Instagram Александра Листа появилась публикация, которая не на шутку встревожила его фанатов. Музыкант написал, что его жена Ирена Понарошку объявила о разводе. Кроме того, популярный исполнитель нелестно высказался обо всех представительницах прекрасной половины человечества, заявив, что «этот век прогнил», и призвал мужчин «не верить бабам».Поклонники пары были шокированы такими высказываниями Листа и предположили, что страницу музыканта взломали. Фолловеры начали расспрашивать диджея о произошедшем, а также анализировать более ранние посты артиста и исчезновение с его страницы всех фото с Иреной Понарошку, однако сам DJ List никак не прокомментировал свое высказывание, а после и вовсе его убрал.