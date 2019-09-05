Медики рассказали, кому лучше отказаться от прививки против гриппа





В Москве с 4 сентября пройдет акция против гриппа, где любой желающий сможет пройти через вакцинацию. Однако в интервью “Вечерней Москве” столичные медики рассказали, кому следует повременить с прививкой. В группе риска оказались страдающие от аллергии граждане, дети до 6 месяцев, пациенты с сердечной и почечной недостаточностью. Также от инъекции следует отказаться людям с проблемами дыхания и недугами эндокринной системы. При несоблюдении данных рекомендаций есть риск приобрести осложнения. Повременить с вакциной медики также советуют женщинам на первом триместре беременности и тем, кто менее месяца назад переболел ОРВИ.Перед прививкой следует посоветоваться с терапевтом. Отмечается, что при правильной реакции организма на вакцину, не должна повышаться температура или проявляться другие признаки болезни.