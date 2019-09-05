Уилл Поултер получил главную роль в сериале "Властелин колец"
Британский актер Уилл Поултер, запомнившийся игрой в фильме “Солнцестояние”, получил роль в многосерийной ленте “Властелин колец”. Артисту достался один из ведущих персонажей.
На данный момент неизвестно, кого воплотит на экране Уилл Поултер. Однако есть сведения, что над сериалом по мотивам произведений Толкина “Властелин колец” будет работать Amazon. Вместе с Поултером в проекте может принять участие актриса Маркелла Кавена, она сыграет Тиру. На данный момент детали работы не раскрываются, но известно, что по сюжету действие будет происходить за 3 тысячи лет до трилогии Питера Джексона, когда произошло падение Нуменора, а также появилось Кольцо Всевластья.
Как передает издание Variety, планируется выпустить 5 сезонов, суммарный бюджет серила составит порядка 1 млрд долларов. Предполагается, что съемки пройдут на территории Новой Зеландии. Режиссерами выступят Хуан Антонио Байона в паре с Патриком МакКеем и Джоном Пэйном, а сценарий сериала написан в соавторстве с Брайаном Когманом.
На данный момент неизвестно, кого воплотит на экране Уилл Поултер. Однако есть сведения, что над сериалом по мотивам произведений Толкина “Властелин колец” будет работать Amazon. Вместе с Поултером в проекте может принять участие актриса Маркелла Кавена, она сыграет Тиру. На данный момент детали работы не раскрываются, но известно, что по сюжету действие будет происходить за 3 тысячи лет до трилогии Питера Джексона, когда произошло падение Нуменора, а также появилось Кольцо Всевластья.
Как передает издание Variety, планируется выпустить 5 сезонов, суммарный бюджет серила составит порядка 1 млрд долларов. Предполагается, что съемки пройдут на территории Новой Зеландии. Режиссерами выступят Хуан Антонио Байона в паре с Патриком МакКеем и Джоном Пэйном, а сценарий сериала написан в соавторстве с Брайаном Когманом.
Культура
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:20