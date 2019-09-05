Уилл Поултер получил главную роль в сериале "Властелин колец"

На данный момент неизвестно, кого воплотит на экране Уилл Поултер. Однако есть сведения, что над сериалом по мотивам произведений Толкина “Властелин колец” будет работать Amazon. Вместе с Поултером в проекте может принять участие актриса Маркелла Кавена, она сыграет Тиру. На данный момент детали работы не раскрываются, но известно, что по сюжету действие будет происходить за 3 тысячи лет до трилогии Питера Джексона, когда произошло падение Нуменора, а также появилось Кольцо Всевластья.Как передает издание Variety, планируется выпустить 5 сезонов, суммарный бюджет серила составит порядка 1 млрд долларов. Предполагается, что съемки пройдут на территории Новой Зеландии. Режиссерами выступят Хуан Антонио Байона в паре с Патриком МакКеем и Джоном Пэйном, а сценарий сериала написан в соавторстве с Брайаном Когманом.