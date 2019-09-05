Телеведущая Ксения Бородина осадила поклонницу за смайлы для Курбана Омарова

На своей странице в Instagram Курбан Омаров опубликовал пост о выходе своей новой книги, после чего поклонницы стали писать ему комплименты и признания в любви. Одна из девушек написала, что "обожает этого мужчину", прикрепив к комментарию эмодзи с поцелуями.Ксении Бородиной это явно не понравилось, она осадила поклонницу и посоветовала ей обожать своего мужа и слать подобные смайлы ему. Примечательно, что после едкого комментария звезды проекта "Дом-2" остальные комментаторы также стали писать слова любви и слать поцелуи в смайлах. Видимо, вспыльчивый характер Бородиной и ее поведение многим кажется забавным.