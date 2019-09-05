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Сексолог назвал 10 самых распространенных ошибок людей в сексе

Сексолог Стивен Снайдер рассказал о главных проблемах людей в сексе. Специалист назвал 10 самых распространенных ошибок и поделился опытом насчет того, как их избежать и улучшить интимную жизнь даже тем, кто состоит в браке многие годы.

Первое, что нужно знать, отмечает сексолог, в самом начале отношений у пар крайне редко встречаются проблемы в сексе, так как их эмоции крайне сильны, и они склонны не замечать любые проблемы. Именно поэтому главные ошибки начинаются тогда, когда самые яркие переживания затихают, а люди начинают привыкать друг к другу. Мужчинам специалист советует понять, что женщинам очень нравится, когда она чувствуют себя желанными. Именно поэтому нужно уделять внимание предварительным ласкам, поцелуям и личностному контакту.
Кроме того, важно следить за запахом изо рта, он не должен отвлекать партнера.

Сексолог отмечает, что многие женщины надевают красивое нижнее белье в первую очередь для поднятия собственной самооценки, а только потом для мужчины. Также представителям сильного пола не нужно бояться быть решительными и настойчивыми, это сделает секс только лучше.

Женщинам сексолог советует понять, что мужчины не склонны думать во время интимной близости о чем-то другом, кроме своей партнерши. Это позволит им быть более расслабленными и чувствовать себя желанными. Все проблемы нужно обсуждать вместе и не обижаться на взаимную критику, так как оба партнера лишь помогают друг другу.

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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 14:20

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