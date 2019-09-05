Татьяна Владимировна Африкантова отложила свой приход на проект "Дом-2"
Татьяна Владимировна Африкантова сообщила поклонникам, что отложила свой приход на проект "Дом-2". Участница реалити должна была выйти в эфир уже 10 сентября, однако ее появление задержала болезнь.
Татьяна Владимировна Африкантова накануне обрадовала поклонников новостью о возвращении на проект "Дом-2", в эфире она должна была появиться уже 10 сентября. Теперь же женщина сообщила, что выход программы с ее участием задержится на неделю в связи с болезнью.
О своем приходе Татьяна Владимировна уже рассказала накануне. Она собирается пробыть на проекте "Дом-2" несколько недель, приготовила наряды для появления в эфирах и любимые парики. Избранника дочери Марины Романа Капаклы женищина обещает не критиковать, а сама Марина Африкантова ранее заявляла, что отвернется от матери, если она снова позволит себе оскорблять ее мужа.
Татьяна Владимировна Африкантова накануне обрадовала поклонников новостью о возвращении на проект "Дом-2", в эфире она должна была появиться уже 10 сентября. Теперь же женщина сообщила, что выход программы с ее участием задержится на неделю в связи с болезнью.
О своем приходе Татьяна Владимировна уже рассказала накануне. Она собирается пробыть на проекте "Дом-2" несколько недель, приготовила наряды для появления в эфирах и любимые парики. Избранника дочери Марины Романа Капаклы женищина обещает не критиковать, а сама Марина Африкантова ранее заявляла, что отвернется от матери, если она снова позволит себе оскорблять ее мужа.