Участник проекта "Дом-2" Илья Яббаров оскорбил Татьяну Владимировну во время шоу "Бородина против Бузовой"

Каждый день участник проекта "Дом-2" Илья Яббаров отмечает, что очень скучает по маленькому сыну Богдану. Тем не менее, отправляться в Москву с "Острова любви" саратовский шансонье не спешит. Недавно он отметил, что ему нравится Анастасия Голд, с которой, видимо, проектант намерен начать отношения, он уже назвал девушку умной и красивой, подружился с ней. Тем не менее, брюнетка пока закреплена за "Островом любви", а потому уехать вместе с Яббаровым она не сможет.Не хочет саратовский шансонье возвращаться и еще по одной причине. В одном из последних эфиров "Бородина против Бузовой" Илья Яббаров поссорился с матерью Алены Рапунцель Татьяной Владимировной, довел женщину до истерики и назвал ее "сутулой собакой". Если проектант сейчас вернется в Периметр, скандала и потасовки ему вряд ли удастся избежать, а за подобные выходки участники проекта "Дом-2" платят немалые штрафы и отрабатывают по несколько месяцев.