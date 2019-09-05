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Пальцы денисовцев оказались неотличимы от современных человеческих

Французские антропологи сделали необычное открытие, которое заставит других их коллег теперь более подробно изучать останки денисовцев. Оказалось, что их пальцы неотличимы от современных человеческих, поэтому другие кости этого вида могут быть схожи с Homo sapiens.

Денисовцы – это вид людей, обнаруженный в Денисовой пещере в Алтайском крае. Изначально ученые нашли несколько их зубов, фалангу мизинца и некоторые части черепа. Это открытие было сделано в 1984 году, однако о том, что это новый вид человека, стало известно лишь в 2010-м. Тогда их назвали денисовцами и выделили в отдельный вид Homo. Было принято считать, что по своему развитию и строению тела они были ближе к неандертальцам, чем к современным людям. Такие выводы были сделаны на основе зубов и черепа.

Подробное изучение фаланги мизинца были осложнены тем, что от него сохранилась лишь малая часть. Поэтому ученые прибегали к моделированию для того, чтобы понять, как он выглядел в жизни. Недавно французские антропологи сделали необычное открытие – пальцы денисовцев практически неотличимы от современных человеческих. Раньше же считалось, что в этом вопросе они должны быть похожи неандертальцев.

Теперь ученым по всему миру придется быть более внимательными в вопросе классификации костей по отношению к денисовцам и Homo sapiens. Возможно, многие находки, отнесенные к последним, на самом деле принадлежат больнее древним видам людей.

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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 22:00

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