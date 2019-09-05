Пальцы денисовцев оказались неотличимы от современных человеческих





Денисовцы – это вид людей, обнаруженный в Денисовой пещере в Алтайском крае. Изначально ученые нашли несколько их зубов, фалангу мизинца и некоторые части черепа. Это открытие было сделано в 1984 году, однако о том, что это новый вид человека, стало известно лишь в 2010-м. Тогда их назвали денисовцами и выделили в отдельный вид Homo. Было принято считать, что по своему развитию и строению тела они были ближе к неандертальцам, чем к современным людям. Такие выводы были сделаны на основе зубов и черепа.Подробное изучение фаланги мизинца были осложнены тем, что от него сохранилась лишь малая часть. Поэтому ученые прибегали к моделированию для того, чтобы понять, как он выглядел в жизни. Недавно французские антропологи сделали необычное открытие – пальцы денисовцев практически неотличимы от современных человеческих. Раньше же считалось, что в этом вопросе они должны быть похожи неандертальцев.Теперь ученым по всему миру придется быть более внимательными в вопросе классификации костей по отношению к денисовцам и Homo sapiens. Возможно, многие находки, отнесенные к последним, на самом деле принадлежат больнее древним видам людей.